Michael Jackson: Zobacz teledysk "Behid the Mask"

Dziewięć lat po śmierci, na Youtube trafił niepublikowany dotąd teledysk "Behind the Mask" Michaela Jacksona. Klip wzbudza ogromne emocje wśród fanów Króla Popu.

Michael Jackson zmarł w czerwcu 2009 r. /Tim Whitby /Getty Images

W listopadzie 1982 roku Michael Jackson wydał swój szósty album "Thriller".

Reklama

To do tej pory największy bestseller w historii - różne źródła szacują, że na całym świecie rozeszło się ok. 66-100 mln egzemplarzy. W lutym 2017 r. oficjalnie ogłoszono, że w USA album 33-krotnie pokrył się platyną.

Aż siedem (z dziewięciu, które trafiły na podstawową wersję "Thrillera") ukazały się na singlach: "The Girl Is Mine", "Billie Jean", "Beat It", "Wanna Be Startin' Somethin'", "Human Nature", "P.Y.T. (Pretty Young Thing)" i "Thriller".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michael Jackson (1958-2009) Interia.tv

Nieoczekiwanie, w poniedziałek, w sieci został opublikowany nowy klip Króla Popu. "Behind the Mask" pierwotnie miał się pojawić na albumie "Thriller", ale nie trafił tam z powodów związanych z prawami autorskimi - w rzeczywistości był to cover tytułu japońskiej grupy Yellow Magic Orchestra.



W 2010 roku nagranie w wykonaniu Michaela Jacksona pojawiło się ponownie na pośmiertnym albumie artysty, ale dopiero teraz światło dzienne ujrzał oficjalny klip autorstwa duetu Agressive.