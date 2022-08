Michael Bublé i Luisana Lopilato ogłosili, że po raz kolejny zostali rodzicami, w identycznych postach, które ukazały się na ich instagramowych profilach.

"Z miłości powstaje życie, światło i ona... nasza mała Cielo Yoli Rose Bublé. W końcu pojawiłaś się w naszym życiu ze swoim 3,8 kg! Dzięki Bogu za to nieskończone błogosławieństwo, kochamy Cię! Noah, Elias, Vida oraz twoja mama i tata" - napisali oboje.

Po tej publikacji Lopilato podzieliła się z fani również filmikiem, który jest krótką relacją z czasu tuż przed rozwiązaniem, z porodu oraz tuż po nim (dziecko przyszło na świat w szpitalu w Vancouver). Natomiast wokalista, gdy jego żona z noworodkiem przyjechały do domu, nagrał z Cielo pierwszy w jej życiu filmik na TikToka.

Michael Bublé i Luisana Lopilato po raz czwarty zostali rodzicami

Michael i Luisana wychowują 9-letniego Noah, 6-letniego Eliasa i 4-letnią Vidę. Ich pierworodny syn jakiś czas temu chorował na raka wątroby. Bublé zawiesił wtedy swoją karierę, by skupić się na jego leczeniu. Chłopiec szczęśliwie wrócił do zdrowia.

Bublé i Lopilato poznali się w 2009 roku na przyjęciu po koncercie piosenkarza w Buenos Aires. Wokalista zakochał się w Argentynce od pierwszego wejrzenia, ale ona myślała, że Michael jest... gejem. W pierwszych kontaktach nie pomagał im też fakt, że Luisana nie mówiła po angielsku. Pobrali się w 2011 r. w ojczyźnie aktorki.

Wideo