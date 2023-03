Mezzrow: Powrotny album "Summon Thy Demons" w szczegółach

"Summon Thy Demons", drugą, a zarazem pierwszą od 33 lat płytę Mezzrow, wyprodukowali trzej członkowie zespołu, czyli basista Conny Welén (eks-Hexenhaus) oraz gitarzyści Ronnie Björnström (w tym miks i mastering; eks-Defiatory i Aeon) i Magnus Söderman (Nightrage). Okładkę zaprojektował wielce ceniony szwedzki artysta Pär Olofsson.

"Choć, rzecz jasna, nasze brzmienie jest świeższe i nieco uaktualnione, bardziej dojrzałe i mroczne, u podstaw wciąż leży oldskulowy thrash metal z Bay Area. Nie godzimy się na obniżanie brzmienia gitar, a Uffe (Pettersson) faktycznie śpiewa! Niektóre utwory są bardziej melodyjne, ale na thrashową modłę. A zatem bez obaw, nie gramy żadnych ballad" - zapewnia Conny Welén.

Powrotny longplay Mezzrow ujrzy światło dzienne 21 kwietnia nakładem Fireflash Records, nowego pododdziału niemieckiej Atomic Fire Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że powstały w drugiej połowie lat 80. Mezzrow zasłynął w 1990 roku debiutanckim albumem "Then Came The Killing", płytą uważaną powszechnie za jeden z najlepszych thrashowych materiałów ze Szwecji i całej Skandynawii.

Teledysk do premierowej kompozycji "King Of The Infinite Void" Mezzrow możecie zobaczyć poniżej:

Clip King Of The Infinite Void

Mezzrow - szczegóły płyty "Summon Thy Demons" (tracklista):

1. "King Of The Infinite Void"

2. "Through The Eyes Of The Ancient Gods"

3. "Summon Thy Demons"

4. "What Is Dead May Never Die"

5. "De Mysteriis Inmortui"

6. "Beneath The Sea Of Silence"

7. "On Earth As In Hell"

8. "Blackness Fell Upon The World"

9. "Dark Spirit Rising"

10. "The End Of Everything".