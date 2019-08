Metallica: Ponad 200 tys. zł dla hospicjum w Warszawie

Za pośrednictwem swojej fundacji All Within My Hand grupa Metallica przekazała Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci ponad 222 tys. zł. Muzycy wręczyli czek przed swoim koncertem na PGE Narodowym w stolicy.

James Hetfield (Metallica) w Warszawie /Sylwia Dąbrowa/Polska Press / East News

Przypomnijmy, że europejska część trasy koncertowej "Worldwired Tour 2019" potrwa do listopada. W jej ramach Metallica w środę 21 sierpnia zaprezentowała się na wypełnionym po brzegi PGE Narodowym w Warszawie.

Wideo Metallica: Nie możemy dogodzić każdemu (Associated Press/x-news)

W stolicy Metallikę poprzedzali Szwedzi z Ghost oraz norweska Bokassa.

Za pośrednictwem swojej fundacji All Within My Hand amerykańska legenda thrash metalu od dłuższego czasu wspiera różne lokalne organizacje charytatywne - podczas poprzedniego koncertu w Polsce (28 kwietnia 2018 w Tauron Arenie Kraków) czek na 80 tys. zł trafił do Banków Żywności w Polsce.

Tym razem przed koncertem w Warszawie muzycy spotkali się z przedstawicielami Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, by wręczyć im czek na ponad 222 tys. zł.

"Każdy z naszych polskich fanów, który kupił bilet na warszawski koncert pomógł Metallice zebrać pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, która zajmuje się wspieraniem dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych i ich rodzin podczas walki z rakiem" - podkreślają Amerykanie.





Wideo Metallica - Sen o Warszawie - Niemen. Warszawa 2019