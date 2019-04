Metallica: Kirk Hammett o nowej płycie

Kirk Hammett, gitarzysta grupy Metallica, powiedział, że czuje się "niekomfortowo" z tym, że zespół ma tak długie przerwy między albumami. Na nową płytę fani czekają od listopada 2016 r.

James Hetfield i Kirk Hammett (Metallica) w akcji /Tim Mosenfelder /Getty Images

Przypomnijmy, że dwupłytowy album "Hardwired... To Self - Destruct" ukazał się po ośmiu latach po "Death Magnetic".

Kirk Hammett w rozmowie z Mixdown powiedział, że nie chciałby znów czekać aż tak długo na nowy materiał.

"Kiedy miałem 13-14 lat, zespoły wypuszczały albumy co roku. Naprawdę, Kiss miał nową płytę co osiem miesięcy. A nie osiem lat przerwy między albumami" - stwierdził gitarzysta grupy Metallica.

"Nikt z nas nie czuje się z tym dobrze, bo to naprawdę długo. Mam nadzieję, że tym razem będzie to krócej. Może powinniśmy się bardziej skupić na szybszym powrocie do studia. Mam tony materiału, ja jestem gotowy" - dodał muzyk.

Wiadomo, że do listopada potrwa trasa koncertowa "Worldwired Tour 2019". W jej ramach Metallica 21 sierpnia zagra na PGE Narodowym w Warszawie.

