Gadżetu na pewno nie da się pomylić z żadnym innym. Talerz, na którym kładzie się płytę, osadzony jest bowiem na lustrzanej podstawie w kształcie charakterystycznego loga Metalliki, czyli błyskawic splecionych na podobieństwo broni Ninja, zwanej shuriken.

A skąd przekonanie, że będzie to urządzenie najwyższej jakości? Pro-Ject Audio Systems szczyci się tym, że swoje gramofony wytwarza ręcznie, a nie na taśmie produkcyjnej. Do tego w Europie, a nie w Chinach. Oficjalna data premiery gramofonu w sprzedaży nie została jeszcze podana. Jak informuje serwis muzyczny LouderSound, produkt ma trafić do sprzedaży latem tego roku i w USA będzie kosztował 1599 dol. (ok. 6900 zł).

Metallica i jej Czarny Album

W zeszłym roku zespół promował wyjątkową składankę zabierającą covery piosenek, który znalazły się na legendarnym "Czarnym albumie".

"The Metallica Blacklist" to znacznie więcej niż tribute album. To celebracja niesłabnącego wpływu albumu "Metallica" na kolejne generacje artystów. To także jeden z najbardziej ambitnych projektów przygotowanych przez team zespołu.



Do "Blacklist" zaproszono ponad 50 artystów reprezentujących niesamowicie różnorodny zakres gatunków, pokoleń, kultur, kontynentów i nie tylko. Każdy z nich zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu. "The Metallica Blacklist" to przypomnienie, dlaczego album sprawił, że Metallica trafiła do głównego nurtu, oraz nowy wgląd w uniwersalne i ponadczasowe kompozycje.



Na kompilację trafili artyści wykonujący country, elektronikę, hip-hop, punk, indie, rocka, metal, pop... Każdy z artystów nie tylko użyczył swojej kreatywności, ale także wybrał organizację charytatywną, której konto zasili część wpływów ze sprzedaży "Blacklist" - podzielone na równo z fundacją Metalliki All Within My Hands.