"Expedition One", pierwszy od trzech lat album sztokholmskiego kwintetu, to materiał konceptualny opowiadający historię o życiu na naszej planecie w roku 2055.

Nowy longplay zespołu, którego wokalistką od 2019 roku jest Erica Ohlsson, wyprodukował Edwin Premberg, gitarzysta Metalite. Miksem i masteringiem, podobnie jak w przypadku trzech poprzednich płyt Szwedów, zajął się doskonale znany w świecie muzyki metalowej, duński producent Jacob Hansen.



Czwarty album podopiecznych hamburskiej AFM Records będzie mieć swą premierę 19 stycznia 2024 roku. Wśród przygotowywanych wersji znajdziemy dwupłytowy album winylowy, CD w digipacku i edycje cyfrowe.

Po opublikowanych w czerwcu i sierpniu "Disciples Of The Stars" oraz "Blazing Skies", Metalite wypuścili niedawno kolejny singel. Do "New Generation" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Metalite New Generation

Metalite - szczegóły płyty "Expedition One" (tracklista):

1. "Expedition One"

2. "Aurora"

3. "CtrIAltDel"

4. "Cyberdome"

5. "Blazing Skies"

6. "Outer Worlds"

7. "New Generation"

8. "In My Dreams"

9. "Disciples Of The Stars"

10. "Free"

11. "Legendary"

12. "Paradise"

13. "Sanctum Of Light"

14. "Utopia"

15. "Take My Hand"

16. "Hurricane".