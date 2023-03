Metal Church: Sprawdź singel z nowej płyty "Congregation Of Annihilation"

"Congregation Of Annihilation", 13. studyjny album heavy / thrashowego Metal Church, to zarazem pierwsza płyta zespołu od czasu tragicznej śmierci wokalisty Mike'a Howe'a, który zmarł w połowie 2021 roku. Na pierwszym od pięciu lat albumie legendarnej formacji z Zachodniego Wybrzeża USA usłyszymy Marka Lopesa, nowego frontmana Metal Church, znanego wcześniej z m.in. Ross The Boss i Let Us Prey.

"Nowy album to nowy rozdział w historii Metal Church. W pewnym sensie czuć w tym nowe podejście, ale i powrót do początków Metal Chuch. Na płycie znalazły się jedne z najbardziej agresywnych utworów w naszej karierze" - powiedział gitarzysta Kurdt Vanderhoof, który powołał do życia Metal Church w 1980 roku w San Francisco.

Reklama

Nowa płyta Metal Church, wyprodukowana przez Vanderhoofa, będzie mieć swą premierę 26 maja nakładem Rat Pak Records (w Ameryce Północnej) i niemieckiej Reaper Entertainment (w Europie).

Amerykanie opublikowali właśnie pierwszy singel z longplaya "Congregation Of Annihilation". Utworu "Pick A God And Prey" Metal Church możecie posłuchać poniżej:

Clip Metal Church Pick A God and Prey (Lyric Video)

Metal Church - szczegóły płyty "Congregation Of Annihilation" (tracklista):

1. "Another Judgement Day"

2. "Congregation Of Annihilation"

3. "Pick A God And Prey"

4. "Children Of The Lie"

5. "Me The Nothing"

6. "Making Monsters"

7. "Say A Prayer With 7 Bullets"

8. "These Violent Thrills"

9. "All That We Destroy"

10. "My Favorite Sin"

11. "Salvation".