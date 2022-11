Memoriam sięga po władzę (nowa płyta "Rise To Power")

Zgodnie z tradycją, "Rise To Power", nową płytę kwartetu z Birmingham, wyprodukował Russ Russell (m.in. Napalm Death, Dimmu Borgir, At The Gates, Amorphis) w studiu Parlour. Nie inaczej było z okładką, którą po raz kolejny zaprojektował nadworny artysta death metalu Dan Seagrave.

Następcę albumu "To The End" (2021 r.) wyda niemiecka wytwórnia Reaper Entertainment. Premierę zaplanowano na 3 lutego 2023 roku.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że skład Memoriam tworzą Karl Willets, były wokalista Bolt Thrower; kojarzony z Benediction i Cerebral Fix basista Frank Healy; gitarzysta Scott Fairfax, który aktualnie udziela się również w kultowej grupie Massacre z USA; oraz perkusista Spikey T. Smith.



Reklama

Kompozycję "Onwards Into Battle" Memoriam z 2021 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo youtube

Oto lista utworów albumu "Rise To Power":

1. "Never Forget, Never Again (6 Million Dead)"

2. "Total War"

3. "I Am The Enemy"

4. "The Conflict Is Within"

5. "Annihilation’s Dawn"

6. "All Is Lost"

7. "Rise To Power"

8. "This Pain"