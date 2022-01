Meat Loaf nie żyje. Miał 74 lata

Gwiazda amerykańskiej sceny, Meat Loaf, który stworzył przeboje, m.in. "Bat Out Of Hell" czy "I'd Do Anything For Love", zmarł w wieku 74 lat. Jak czytamy w oświadczeniu na jego stronie internetowej, w ostatnich chwilach towarzyszyła mu ukochana żona Deborah, a wcześniej także córki Pearl i Amanda. Nie podano przyczyny śmierci gwiazdora, chociaż wiadomo, że w przeszłości miewał ataki serca.

"Nasze serca są złamane, aby ogłosić, że niezrównany Meat Loaf odszedł dziś wieczorem z żoną Deborah u boku. Córki Pearl i Amanda oraz bliscy przyjaciele byli z nim przez ostatnie 24 godziny. Jego wyjątkowa kariera trwała przez sześć dekad. W tym czasie sprzedał ponad 100 milionów albumów na całym świecie i wystąpił w ponad 65 filmach, w tym w 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' i 'Wayne's World'" - przypomina w pożegnaniu menedżment wokalisty.

"'Wiemy, jak wiele znaczył dla tak wielu z Was i naprawdę doceniamy całą miłość i wsparcie, gdy przechodzimy przez ten czas żałoby po stracie tak inspirującego artysty i pięknego człowieka. Dziękujemy za uszanowanie naszej potrzeby prywatności w tym czasie. Z jego serca do waszych dusz... nie przestawajcie nigdy dawać czadu!" - czytamy w oświadczeniu.



