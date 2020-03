Me And That Man: Zobacz teledysk "Confession" z udziałem Niklasa Kvarfortha

27 marca do sklepów trafi zapowiadany już przez nas album "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1" dowodzonego przez Nergala jego pobocznego projektu Me And That Man. Do sieci właśnie trafił teledysk do kolejnego utworu - "Confession".

Na czele Me And That Man stoi Nergal

Przypomnijmy, że Me And That Man to powstały w 2016 r. wspólny projekt Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w koncertowym składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).



Grupa zadebiutowała singlem w dwóch wersjach językowych - polskiej ("Cyrulik Jack") i angielskiej ("My Church Is Black"). Autorami nagrania są Adam Nergal Darski (muzyka) i Olaf Deriglasoff (tekst).



Jeszcze przed premierą albumu "Songs Of Love And Death" (marzec 2017 r.) poznaliśmy utwory "Ain't Much Loving" i "Cross My Heart And Hope To Die".

- Jest to w jakimś sensie muzyka drogi. Najbliżej jej do amerykańskiego grania. Nergal kiedyś rzucił, że gramy necro-blues... też brzmi fajnie!- mówił Interii John Porter.



Nergal dodawał, że bardzo trudno ich debiutancki album sklasyfikować. - Podoba mi się, że ludzie są skonfundowani. Nie wiedzą z jakim stylem mają do czynienia. Spekulowano, że będzie to neo folk, blues, country. Wiadomo, blues jest wypadkową tego typu historii, ale gatunków i inspiracji jest naprawdę sporo.

W marcu 2018 r. okazało się, że drogi Nergala i Portera się rozeszły. U boku tego pierwszego pojawił się za to Sasha Boole, pochodzący z Ukrainy wokalista i gitarzysta, który w ciągu trzech ostatnich lat wystąpił w Polsce ponad 200 razy. Co ciekawe, to on jesienią 2017 r. supportował Me And That Man. Sasha koncertował też u boku m.in. King Dude, Krzysztofa Zalewskiego, Lao Che czy CeZika.

W tym składzie zarejestrowano nowy album "New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1", który ukaże się 27 marca.

Grupa wypuściła teledysk do zamykającego płytę utworu "Confession" z gościnnym udziałem znanego ze szwedzkiej formacji Shining, Niklasa Kvarfortha.

"Ten kawałek to oda do rewolwerowców i śpiewaków z westernowych saloonów! Końcówka utworu zaskoczy tych zwolenników MATM, którzy nie znają mojej drugiej strony i mam nadzieję, że wywoła uśmiech na twarzach tych, którzy ją znają; to jest czytelny komunikat: Me And That Man to zespół totalnie nieograniczony i zdolny do wszystkiego!" - opowiada Nergal.

"A 'Tym człowiekiem' jest tym razem Niklas Kvarforth. Wysłałem Niklasowi demo - mój głos plus tekst i zasugerowałem, żeby zmienił wszystko, co według niego powinien zmienić... Cóż, pozostały tylko dwa wyrazy z oryginalnej wersji demo, ale z pełną odpowiedzialnością powiem, że jego wersja jest znacznie lepsza od mojej! Niektórzy porównali jego głos do Petera Steele'a... to nasuwa mi pewne myśli dotyczące życia pozagrobowego" - dodaje.

Wśród gości na płycie pojawią się także m.in. Corey Taylor (Slipknot), Brent Hinds (Mastodon), Matt Heafy (Trivium), Ihsahn (Emperor), Landers Andelius (Dead Soul) oraz Rob Caggiano z Volbeat.

"New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1" został wyprodukowany przez Nergala, a nagraniami zajęli się Haldor Grunberg i Łukasz Kumański. Materiał zarejestrowano w Drive Recording Studio, miksem zajął się Haldor Grunberg w Satanic Audio, natomiast masteringiem Brian Lucey w Magic Garden Mastering.

Oto szczegóły płyty "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1":



1. "Run with the Devil" / feat. Jorgen Munkeby (Shining)

2. "Coming Home" / feat. Sivert Høyem (Madrugada)

3. "Burning Churches" / feat. Mat McNerney (Grave Pleasures)

4. "By the River" / feat. Ihsahn (Emperor)

5. "Męstwo"

6. "Surrender" / feat. Landers Andelius (Dead Soul)

7. "Deep Down South" / feat. Johanna Sadonis (Lucifer)

8. "Man of the Cross" / feat. Jérôme Reuter (Rome)

9. "You Will Be Mine" / feat. Matt Heavy (Trivium)

10. "How Come" / feat. Corey Taylor (Slipknot)

11. "Confession"/ feat. Niklas Kvarforth (Shining).