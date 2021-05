Mayhem: Szczegóły EP-ki "Atavistic Black Disorder / Kommando"

Norweski Mayhem przygotował specjalną EP-kę.

Attila Csihar (Mayhem) w akcji /Gonzales Photo/Malthe Ivarsson/PYMCA-Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Na "Atavistic Black Disorder / Kommando", nowym materiale osławionych blackmetalowców, znajdziemy utwór "Voces Ab Alta", który nie był wcześniej publikowany, oraz "Black Glass Communion" i "Everlasting Dying Flame" - te z kolei były bonusami na "Daemon", ostatnim albumie Mayhem z 2019 roku.



To jednak nie wszystko, EP-kę uzupełnią bowiem cztery punkowe przeróbki: "In Defense Of Our Future" Discharge, "Hellnation" Dead Kennedys, "Only Death" Rudimentary Peni oraz "Commando" Ramones.



"Atavistic Black Disorder / Kommando" usłyszymy także dwóch byłych wokalistów Mayhem; w "Hellnation" zaśpiewał gościnnie Maniac, a w "In Defense Of Our Future" Messiah.

"Wpływy punka były we mnie od zawsze. Myślę, że bierze się to z dzieciństwa, kiedy nieustannie szukało się coraz bardziej ekstremalnej muzyki. Tym sposobem, na początku lat 80., obok heavy metalu, odkryłem Dead Kennedys, GBH, The Exploited, Sex Pistols, U.K. Subs, Discharge, Rudimentary Peni i całą resztę. Ale kiedy natknąłem się na Venom, wtedy nastąpił przełom" - wspomina Attila Csihar, węgierski wokalista Mayhem.



Okładkę zaprojektował włoski artysta Daniele Valeriani.



"Atavistic Black Disorder / Kommando" będzie mieć swą premierę 9 lipca nakładem niemieckiej Century Media Records (szereg wersji winylowych, CD w digipacku, boks, cyfrowo).



Kompozycji "Black Glass Communion" Mayhem możecie posłuchać poniżej: