Maybelline New York Music Stories rozgrzało Halę Gwardii do czerwoności

Tłumy fanów bawiło się przy największych hitach swoich idoli. Ze sceny popłynęły dźwięki ostatniego przeboju Smolastego: "Pijemy za lepszy czas" czy Bryskiej: "Odbicie". A ukoronowaniem wieczoru był DJ set Young Leosi. Cała trójka rozgrzała warszawską publiczność do czerwoności!

Podczas wydarzenia goście mogli przetestować także nowość marki - pomadkę Super Stay® Vinyl Ink.

MAYBELLINE NEW YORK jest obecnie marką makijażową #1 na świecie[1]. Serca swoich konsumentów zdobywa dzięki szerokiemu portfolio kosmetyków, które są połączeniem trendów prosto z Nowego Jorku z innowacyjnymi formułami opracowanymi przez naukowców. Marka doskonale wyczuwa potrzeby młodych osób - pomaga im budować poczucie pewności tak, by w pełni mogły wyrażać siebie. Wysoka jakość produktów w szerokiej gamie kolorystycznej pomaga podkreślić naturalne piękno.

Reklama

Maybelline New York Music Stories 1 / 8 MNY MUSIC STORIES Hala Gwardii Źródło: materiały promocyjne udostępnij

W czasie koncertu w Hali Gwardii - w ramach projektu MAYBELLINE NEW YORK MUSIC STORIES - mogliśmy poczuć klimat Nowego Jorku w czasie rzeczywistym. Instalacje AR umożliwiały za pomocą obiektywu w telefonie i zastosowaniu instagramowego filtru przenieść się na kultowy Brooklyn Bridge czy symbol Nowego Jorku - Empire State Bulding. Na odwiedzających czekały klimatyczne INSTASPOTY do robienia perfekcyjnego selfie i strefa make up, gdzie z pomocą makijażystów można było przetestować nowości Maybelline New York oraz wykonać crush test w trakcie koncertu nowej pomadki SUPER STAY® VINYL INK.

GŁOŚNY HIT OD MAYBELLINE NEW YORK!

SUPER STAY® VINYL INK MAYBELLINE NEW YORK, 59,99 zł

Odkryj zupełnie nowe, winylowe wykończenie ust ze szminką Super Stay Vinyl Ink od Maybelline New York! Ta płynna szminka zapewnia długotrwały połysk, niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h*, nie rozmazuje się i nie ściera. Formuła wzbogacona o aloes i witaminę E zapewnia komfort noszenia. Intensywny kolor. To szminka, która zmienia reguły gry!

Dostępna jest w 5 odcieniach: Peachy (15), Coy (20), Wicked (50), Cheeky (35) i Unrivaled (30)

*Test konsumencki (samoocena).

Zdjęcie SUPER STAY® VINYL INK MAYBELLINE NEW YORK / materiały promocyjne

Same korzyści:

Długotrwały połysk na ustach

Intensywny kolor aż do 16h*

Komfortowa formuła

Odporna na rozmazywanie i ścieranie

*Test konsumencki (samoocena)

Zdjęcie SUPER STAY® VINYL INK MAYBELLINE NEW YORK / materiały promocyjne

Krótka instrukcja, jak sprawić, by WINYLOWY POŁYSK utrzymał się nawet 16h:

1. Wstrząśnij opakowaniem przed użyciem.

2. Nałóż cienką warstwę produktu na usta.

3. Poczekaj aż szminka wyschnie.

4. Ciesz się długotrwałym połyskiem - gdziekolwiek zechcesz!



[1] "Maybelline New York, marka makijażowa numer jeden na świecie w 2020 roku". Źródło: Euromonitor International Limited; Beauty & Personal Care 2021ed, wartość sprzedaży detalicznej, cena sprzedaży detalicznej, wszystkie kanały sprzedaży detalicznej, dane z 2020 roku.