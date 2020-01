Mayan: Marcela Bovio walczy z rakiem

Marcela Bovio, wokalistka holenderskiej grupy Mayan, zachorowała na raka.

Marcela Bovio (Mayan) walczy z rakiem /Stefan Heilemann /

Pochodząca z Meksyku wokalistka, skrzypaczka, kompozytorka i profesjonalna nauczycielka śpiewu poinformowała, że choruje na raka szyjki macicy i od pewnego czasu poddawana jest leczeniu.

"Leczenie przebiega dość dobrze i mój stan fizyczny nie jest aż tak opłakany. Rokowania są bardzo optymistyczne, liczę więc, że za kilka miesięcy uwolnię się od choroby i będę mogła podzielić się z wami dobrymi wieściami. Z niecierpliwością czekam, aż znów będę wstanie wdrapać się na scenę i zaśpiewać dla was. Tymczasem, będę wdzięczna za pozytywną energię" - napisała 40-letnia wokalistka.



Przypomnijmy, że Marcela Bovio, która od ponad dekady mieszka w Holandii, udziela się aktualnie w tamtejszej symfo-deathmetalowej formacji Mayan, a wcześniej występowała w grupie Stream Of Passion.

Marcela jest także chętnie zapraszaną artystką, którą możemy usłyszeć na materiałach m.in. Ayreon, The Gentle Storm, The Gathering i Maiden United. W ostatnich latach realizuje się również jako artystka solowa; pod własnym nazwiskiem wydała do tej pory EP-kę i dwa albumy.



Zmysłowego sopranu Marceli Bovio możecie posłuchać w teledysku "Saints Don't Die" Mayan: