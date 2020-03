Maya Hawke z debiutem. Zobacz teledysk "Be Myself"

W czerwcu debiutancki album wyda Maya Hawke - gwiazda trzeciego sezonu "Stranger Things" oraz córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a. Aktorka i wokalistka zaprezentowała też klip do trzeciego singla pt. "Be Myself".

Maya Hawke przygotowuje się do premiery debiutanckiej płyty /Phillip Faraone /Getty Images

"Blush" to tytuł pierwszego albumu Mayi Hawke. Wydawnictwo ukaże się 19 czerwca. Za muzykę na całej płycie odpowiada Jesse Harris, współpracujący w przeszłości m.in. z Norah Jones, Laną Del Rey i Melody Gardot.



Wideo Maya Hawke - By Myself (Official Music Video)

Do tej pory ukazały się single "Stay Open" i "To Love a Boy". Trzecią piosenką promującą płytę jest "Be Myself", do której teledysk stworzyła Amanda Kramer.

Kim jest Maya Hawke?

21-letnia Maya Hawke to córka gwiazd Hollywood - Ethana Hawke'a i Umy Thurman. Sama również zaczęła podbijać telewizję i kino. Na małym ekranie zadebiutowała w serialu BBC "Małe kobietki".

Przełomową rolą dla początkującej aktorki był jej udział w produkcji Netflixa "Stranger Things", Maya w trzecim sezonie wcieliła się w postać Robyn i natychmiast zdobyła sympatię widzów.



Wideo Stay Open

Hawke zaliczyła już również debiutancki epizod u Quentina Tarantino (zagrała członkinie sekty Mansona w filmie "Pewnego razu... w Hollywood").

Córka gwiazdorskiej pary przed trafieniem do branży filmowej zaczynała jako modelka - współpracowała m.in. z "Vogue" oraz Calvinem Kleinem.