Maya Hawke nagrywa płytę. Posłuchajcie dwóch pierwszych utworów gwiazdy "Stranger Things"

Gwiazda trzeciego sezonu serialu "Stranger Things", a prywatnie córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a - Maya Hawke - przygotowuje debiutancki album. Aktorka zaprezentowała już dwie piosenki - "Stay Open" i "To Love a Boy".

Maya Hawke zrobi karierę w branży muzycznej? /David Crotty /Getty Images

21-letnia Maya Hawke to córka gwiazd Hollywood - Ethana Hawke'a i Umy Thurman. Sama również zaczęła podbijać telewizję i kino. Na małym ekranie zadebiutowała w serialu BBC "Małe kobietki".

Reklama

Przełomową rolą dla początkującej aktorki był jej udział w produkcji Netflixa "Stranger Things", Maya w trzecim sezonie wcieliła się w postać Robyn i natychmiast zdobyła sympatię widzów.

Hawke zaliczyła już również debiutancki epizod u Quentina Tarantino (zagrała członkinie sekty Mansona w filmie "Pewnego razu... w Hollywood").

Córka gwiazdorskiej pary przed trafieniem do branży filmowej zaczynała jako modelka - współpracowała m.in. z "Vogue" oraz Calvinem Kleinem.



Posłuchaj "Stay Open":

Wideo Stay Open

Tym razem Hawke spróbowała swoich sił w muzyce. Efektem są dwie piosenki - "Stay Open" oraz "To Love a Boy". Aktorka odpowiadała za tekst utworów, muzyką zajął się zdobywca Grammy Jessie Harris (pracował m.in. z Norah Jones przy płycie "Come Away With Me").

Posłuchaj "To Love a Boy":

Wideo To Love a Boy

Numery są zapowiedzią debiutanckiego albumu, nad którym pracuje Hawke. Wschodząca gwiazda potwierdziła jego wydania na Instagramie.