Max Barskih, który zasłynął w programie "Fabryka zirok 2" ["Fabryka gwiazd"], wydał dotąd 5 studyjnych albumów. Próbował także swoich sił w krajowych eliminacjach do Eurowizji na Ukrainie.

Celebryta zechciał wykorzystać swoje zasięgi w social mediach, by opisać swoje uczucia związane z dzisiejszą agresją na Ukrainę. Jest w końcu jednym z najpopularniejszych wokalistów na Ukrainie - w sieci obserwuje go ponad milion osób.

Gwiazdor sądzi, że z powodu wojny mogą ucierpieć miliony jego rodaków i liczy na to, że władze Rosji zreflektują się i cofną swoje decyzje o inwazji. Sam przebywa obecnie w Kijowie i jest przerażony słysząc zza okna syreny alarmowe i wybuchy, a także tym, że wkrótce jego rodzinne miasto może zostać zrównane z ziemią.

Instagram Post

"Obecnie przebywam w Kijowie. Dziś rano obudził mnie dźwięk syren i eksplozji! Moje rodzinne miasto Chersoń, w którym się urodziłem i wychowałem, jest po cichu niszczone! Moja dusza cierpi! Nadal jest tam moja rodzina, której nie mogę opuścić ze względu na ciągłe ataki ze strony Rosji" - pisze gwiazdor.

Później zaapelował do Rosjan, którzy mogą naocznie obserwować polityczną sytuację od lat. Liczy na to, że ludzie dobrej woli przestaną milczeć i zbuntują się przeciwko inwazji i rosyjskim władzom.

"Apeluję do wszystkich Rosjan, którzy rozumieją, co się dzieje. Czy naprawdę czujecie, że rządzący waszym krajem prowadzą was ku lepszej przyszłości? Czy nie odczuwacie kłamstw, które codziennie oglądacie w telewizji? Czy naprawdę chcecie odłączyć się od świata i żyć pod rozkazami człowieka, któremu nie zależy na was i na waszej przyszłości? Milczenie i uległość prowadzą do niewolnictwa. Czy nie czujecie swojej jedności i siły w sprzeciwie wobec decyzji waszego prezydenta? Koniec z ciszą! W przeciwnym razie chciwość, zachłanność, pragnienie władzy niewielkiej grupy ludzi odbierze w przyszłości życie milionom, a może nawet całej ludzkości! Wiem, że razem możemy to powstrzymać! Wierzę w Was! Pokój!" - brzmi przejmujący apel.