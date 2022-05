Maul przed premierą debiutanckiego longplaya "Seraphic Punishment"

Po całej serii demówek, splitów i EP-ek, zespół z Fargo w Dakocie Północnej wreszcie pokusił się o przygotowanie pełnowymiarowego materiału. Nagrania "Seraphic Punishment" miały miejsce w studiu Earl pod okiem Jake'a Watsona.

Za miks i mastering debiutanckiego albumu deathmetalowego Maul odpowiadał duński producent Andreas Linnemann (Baeast, Angerot, Mutilatred). Okładka jest dziełem amerykańskiego artysty Jasona Barnetta. Wszystkie partie klawiszy oraz sample dorzucił gościnnie Myk Colby.

Pierwszy longplay Maul wyda amerykańska Redefining Darkness Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo). Premiera odbędzie się 15 lipca.

Tytułowego utworu z płyty "Seraphic Punishment" Maul możecie posłuchać poniżej:

Wideo Seraphic Punishment

Na płycie "Seraphic Punishment" usłyszymy następujące utwory:

1. "Of Human Frailty"

2. "Seraphic Punishment"

3. "Repulsive Intruder"

4. "Monarchy Of Mold"

5. "Deity Demise"

6. "Buried In Resin"

7. "Invocations - Interlude"

8. "Oracular Burial Grounds"

9. "Infatuation"

10. "Carrion Totem".