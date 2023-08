Matteo Bocelli z niespodzianką dla Polaków. Co przygotował?

Wokalista przyjedzie specjalnie, aby zaśpiewać kilka utworów w historycznym sercu Polski. Jakiego repertuaru możemy się spodziewać? To na razie pozostaje niespodzianką. Piosenek w wykonaniu Matteo Bocellego będzie można wysłuchać za darmo w pobliżu kościoła św. Wojciecha.

Mateo Bocelli z nową płytą. Kiedy premiera "Matteo"?

22 września artysta wydaje swoją debiutancką płytę "Matteo", a w październiku wystąpi na trzech koncertach w naszym kraju: 11 października w ICE Kraków, 14 października w COS Torwar w Warszawie oraz 16 października w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Do tej pory poznaliśmy utwory "Solo" (ponad 6,8 mln odsłon), "Close", "Dimmi" (z hiszpańską wersją "Dime"), "Tu Luz Quedó" (duet z Sebastianem Yatrą zaśpiewany w trzech wersjach językowych), "Tempo", "I Miss You Amore" (dodatkowo Sukriti Kakar, Prakriti Kakar, Amaal Mallik) oraz "For You". Pod koniec lipca zaprezentował także teledysk do nowego singla "Chasing Stars" .



Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei Bocelliego i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 9-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć. "Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.

W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucciego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego. Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".