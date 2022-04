Utwór "Weź mnie" Mateusza Ziółko ma być nowym początkiem w twórczości artysty. Autor przebojów "W płomieniach" i "7 rzeczy" otwiera kolejny rozdział w swojej drodze muzycznej, a singel ma być tego zapowiedzią.

Teledysk do utworu "Weź mnie" jest wzruszającym obrazem, pokazującym historię miłości rozgrywającej się od dziecięcych lat, jej wspomnień. Symboliczny domek na drzewie to miejsce powrotu do wspólnych momentów, miejsca, w którym miłość się rozpoczęła, w którym wszystko było niewinne i bezpieczne.

"'Weź mnie' - to historia zmagającego się z własną tożsamością człowieka, który zagubił na swojej życiowej drodze poczucie prawdy i szuka jej w złych miejscach. W rezultacie traci poczucie bycia kochanym i zdolność odczuwania czystej miłości. Okazuje się, że to co tak często uznajemy za bardzo odległe, nierealne i niedostępne już dla nas, mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki...w sobie. Wystarczy zawołać szczerze z głębi swojego serca: WEŹ MNIE!!!!! i dać się odnaleźć...miłości. :-)" - mówi o utworze Mateusz Ziółko.

Za utwór odpowiedzialny jest duet HO - Dominic Buczkowski-Wojtaszek oraz Patryk Kumór.

Mateusz Ziółko zasłynął w programach "Mam talent!", "The Voice of Poland" , a później występował także w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jego wykonanie utworu Zbigniewa Wodeckiego jest wymieniane jako jedno z lepszych w historii programu.

Jego pierwszy "Na nowo" osiągnął status złotej płyty. Pochodzący z niej utwór "W płomieniach" odsłuchano dotąd 2,5 miliona razy na Spotify a klip wyświetlono ponad 71 milionów razy w serwisie YouTube.

