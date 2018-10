Mateusz Maga: Nowa piosenka "Na chwile" w "Dzień dobry TVN". "Mandaryna była lepsza"

W studiu "Dzień dobry TVN" nową piosenkę "Na chwile" zaprezentował Mateusz Maga, uczestnik programów "Top Model" i "Agent - gwiazdy".

Mateusz Maga prezentuje nową piosenkę /Artur Zawadzki / Reporter

Jego debiutancki singel "First Kiss" został zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji 2017, jednak nie zakwalifikował się do eliminacji.

Clip Mateusz Maga First Kiss

"Nie taki hejt się miało, więc teraz to już pikuś" - opowiadał po premierze swoich wokalnych umiejętności.

Teraz prezentuje nowy utwór "Na chwile". Autorami nagrania są Maciej Puchalski (muzyka) i sam Mateusz Maga (tekst).

W teledysku modelowi towarzyszy Karolina Baranow.

Clip Mateusz Maga Na chwile

Z tą piosenką Mateusz Maga pojawił się w studiu "Dzień dobry TVN".



"Śpiewanie jest na pewno jednym z elementów, które chcę pogłębiać i chcę to robić, natomiast modeling jest i zawsze będzie" - powiedział.

Wideo Mateusz Maga o swoich planach zawodowych (Dzień Dobry TVN/x-news)

Występ w "DDTVN" wywołał lawinę komentarzy, wśród których najłagodniejsze porównują go do Mandaryny...