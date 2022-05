Choć wcześniej tego nie zapowiadał, to wielu fanów Maty spodziewało się, że wkrótce tradycyjnie wystąpi nad Wisłą przy słynnych "Schodkach". W 26 czerwca 2020 roku odbył się tam spontaniczny koncert, drugi raz pojawił się w tym miejscu 21 maja 2021 roku, czyli niemal równy rok temu - wówczas wykonał utwór "Schodki" 16 razy, czym pobił rekord należący do "Goosebumps" Travisa Scotta. Trzeci raz zrobił to wczoraj, 23 maja 2022 roku.

Instagram Wideo

W dniu koncertu na barce zamieścił na Instagramie piosenkę "Schodki", czym dał znak fanom, że wzywa ich do zjawienia się na warszawskich bulwarach. Jak widzimy po filmach w sieci, frekwencja dopisała. Setki młodych warszawiaków bawiły się podczas krótkiego występu. Według relacji, niektórzy z nich rzucali się do wody z nadzieją, że uda im się dopłynąć do rapera.

Reklama

Wideo NIEZAPOWIEDZIANY KONCERT MATY NA SCHODKACH 23.05.22 (nagrania)

Mata miał ostrzegać, by nie ryzykowali wchodzenia do płynącej dość silnym nurtem rzeki - gdy niektórym udało się dostać do miejsca, gdzie znajdował się w danej chwili raper, wtedy barka zdążyła się już przemieścić. Inni z dystansu obserwowali osobliwy koncert. W komentarzach w sieci widać niezadowolenie z bezmyślnego zachowania niektórych uczestników wydarzenia. "Co trzeba mieć w głowie", "Bezmyślni", "Głupota" - piszą Internauci.

Nad wydarzeniem czuwała jednostka policji na motorówce, która pilnowała, by fani nie wskakiwali do wody.