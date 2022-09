Mastic Scum przed premierą albumu "Icon"

"Icon", pierwszy duży album grind / deathmetalowców z Wiednia od dziewięciu lat, wyprodukowali Mike Kronstorfer i Harry Gandler, gitarzysta Mastic Scum. Miksem i masteringiem zajął się Kronstorfer w Metalforge Studio. Okładka jest dziełem GSDsign.

Nowa płyta Austriaków trafi do sprzedaży 7 października nakładem niemieckiej MDD Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że od 2020 roku basistą w zespole braci Mana i Harry'ego Gandlerów jest Pati Jay, który udziela się także w deathmetalowym Fornicator.

Szósty longplay Mastic Scum pilotuje singel "Digital Dementia", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo MASTIC SCUM - Digital Dementia (full song visualizer)

Mastic Scum - szczegóły albumu "Icon" (tracklista):

1. "Digital Dementia"

2. "Room 23"

3. "Slavebreed"

4. "Front Toward Enemy"

5. "Doomsayer"

6. "Virtual Irreality 3.0"

7. "Twice The Pain"

8. "Negation"

9. "Create And Destroy"

10. "Retribution".