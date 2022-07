W zakończeniu czwartego sezonu "Stranger Things", które trafiło na platformę 1 lipca, jeden z bohaterów, Eddie Munson (w tej roli Joe Quinn) chwyta za gitarę i wykonuje coś, co nazywa "najbardziej metalowym koncertem w historii". Fani Metalliki od razu wyłapują szaloną wersję słynnego przeboju Metalliki "Master Of Puppets" ( posłuchaj! ).

Od tego momentu utwór ten zaczął swoją wspinaczkę na liście Top 50 Global Spotify (czyli najczęściej streamowanych utworów) i na razie doszedł tam do numeru 26. Nie jest to może tak spektakularny powrót, jak "Running Up That Hill" Kate Bush ( posłuchaj! ), ale można przypuszczać, że utwór kalifornijskiego giganta metalu również niebawem znajdzie się na topie owego notowania. Tym bardziej że serialowa wersja "Master Of Puppets" znacząco różni się od tej z 1986 roku.

Reklama

Jak pochwalił się basista Metalliki Robert Trujillo - w nagraniu tej wersji wziął udział jego 17-letni syn Tye. Dumny tata umieścił na swoim koncie instagramowym zrzut ekranowy z napisów końcowych serialu, gdzie widnieje nazwisko jego syna i dodał, że Tye "wprowadził do utworu dodatkowe partie gitarowe".

Tye Trujillo uważany jest za ogromny talent muzyczny. Miał 12 lat, gdy zastąpił basistę Reginalda "Fieldy" Arvizu podczas trasy koncertowej zespołu Korn w Ameryce Południowej (po tym, gdy Fieldy nie był w stanie zagrać z powodu "nieprzewidzianych okoliczności"). Teraz zagrał kilka koncertów jako basista metalowej grupy Suicidal Tendencies (zastępuje regularnego basistę Roberto "Ra" Díaza, który gra na basie w Korn). Tye jest także członkiem własnej, trzyosobowej grupy Ottto.

Pełna ścieżka dźwiękowa z czwartego sezonu "Stranger Things" ("Stranger Things: Soundtrack From The Netflix Series, Season 4"), zawierająca m.in. wspomniany kawałek Metalliki, singiel Kate Bush z 1985 roku "Running Up That Hill", a także utwory m.in. zespołów KISS, Journey, Talking Heads, The Beach Boys i innych - ma się pojawić na płytach CD i winylowych jeszcze w tym roku (9 września CD, 4 listopada - dwupłytowy zestaw analogowy). Na razie utworów tych można słuchać na platformach streamingowych.