David Kushner , jeden z najbardziej obiecujących wokalistów młodego pokolenia, ogłosił swój przyjazd do Polski. Artysta, który zdobył globalną popularność dzięki przebojowi " Daylight ", wystąpi na warszawskim COS Torwar już 21 lutego 2025 roku. To wydarzenie, na które czekają tysiące fanów w naszym kraju, będzie doskonałą okazją, by na żywo usłyszeć największe hity amerykańskiego piosenkarza.

David Kushner to amerykański piosenkarz i autor tekstów, który zadebiutował na scenie muzycznej stosunkowo niedawno, ale szybko zdobył uznanie wśród słuchaczy na całym świecie. Jego kariera nabrała tempa po wydaniu singla "ILY" w 2021 roku, który spotkał się z ciepłym przyjęciem. Jednak to utwory z płyty EP "Footprints I Found", wydanej w 2022 roku, przyniosły mu szeroką rozpoznawalność.

Polscy fani Davida Kushnera będą mieli okazję zobaczyć swojego idola na żywo już 21 lutego 2025 roku na warszawskim COS Torwar. Występ ten zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych przyszłego roku w Polsce. To nie tylko okazja, by usłyszeć największe hity artysty, ale również przeżycie pełne emocji i niezapomnianych wrażeń.

David Kushner to artysta, który z każdym kolejnym krokiem udowadnia, że jest jednym z najbardziej obiecujących talentów swojego pokolenia. Jego muzyka, pełna emocji i głębokich tekstów, trafia do serc słuchaczy na całym świecie. Wydanie debiutanckiego albumu "The Dichotomy" i zaplanowana trasa koncertowa, w tym występ w Warszawie, to dowód na to, że Kushner jest na dobrej drodze, by stać się jedną z największych gwiazd muzyki pop w najbliższych latach.