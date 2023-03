Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki. Do największych hitów gwiazdy, należą m.in. "Niech żyje bal", "Małgośka", "Sing-sing" czy "To już było".

Od kilku lat wokalistka ocenia uczestników w programie "The Voice Senior", pojawiała się też często na koncertach sylwestrowych lub innych koncertach organizowanych ze specjalnych okazji. Teraz, będąc jedną z bohaterek programu "Szansa na sukces", wspomniała o swoim debiucie na festiwalu w Opolu.

Maryla Rodowicz kończy 75 lat. Królowa polskiej piosenki na starych zdjęciach 1 / 12 Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików. Na zdjęciu w 1969 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jan Morek

Maryla Rodowicz wspomina swój debiut w Opolu. "To była pomyłka"

W ostatnim odcinku "Szansy na sukces" uczestnicy musieli zmierzyć się z piosenkami, które w latach 60. i 70. królowały na festiwalu w Opolu. W jury zasiedli Irena Santor, Maryla Rodowicz i Krzysztof Cugowski.

Prowadzący program Marek Sierocki wykorzystał tę okazję, aby zapytać Marylę Rodowicz o jej historię z festiwalem.

"Byłam ze 40 razy w Opolu. To jest dużo, ale nie jestem znudzona" - przyznała Rodowicz.

Artystka dodała, że debiut na tej imprezie był dla niej wielkim marzeniem, chociaż nie wszystko poszło tak, jakby sobie to zaplanowała.



"Pierwszy występ był pomyłką, absolutnie. Wtedy dawano piosenkę z przydziału. Człowiek nie miał wyboru, dostawał piosenkę, z którą musiał się zmierzyć. Śpiewałam wtedy w klubach studenckich rock'n'rolla, a tu dostałam piosenkę smętną, że nie wiedziałam, o czym to jest" - przyznała po latach.

Utworem, który nie przypadł gwieździe do gustu, był "Co ludzie powiedzą" z tekstem Agnieszki Osieckiej. Co ciekawe, kiedy po latach panie się poznały, rozpoczęły legendarną współpracę.