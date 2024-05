Maryla Rodowicz uznawana jest za żyjącą legendę polskiej sceny muzycznej. 78-letnia piosenkarka jest obecna w show-biznesie już od ponad 60 lat. Wciąż jest aktywna zawodowo, gra wiele koncertów i wcale nie zwalnia tempa. Dba o swój kontakt z fanami, publikując w sieci wiele zdjęć, dzięki którym słuchacze mogą zobaczyć jej życie zza kulis. Wpisom Maryli zawsze towarzyszą ciekawe opisy, w których wokalistka jest szczera do bólu.

Niedawno na instagramowym koncie Maryli Rodowicz pojawiło się zdjęcie, na którym legendarna piosenkarka pozuje w jasnej sukni i perłach na szyi. Niemalże bajkowej fotografii towarzyszy opis, w którym gwiazda postanowiła wyznać prawdę, na temat swojego prawdziwego oblicza. "Delikatna, bladoróżowa Maryla, ale to pozory, w środku wulkan i diablica. Wieczorem łagodnieje, robię się słodka, landrynkowa" - napisała wokalistka.

Fani nie szczędzą Maryli Rodowicz komplementów

W komentarzach pojawiło się wiele komplementów i słów, podziwiających Marylę Rodowicz oraz jej kwitnący wygląd. Niektórzy z obserwatorów docenili wyznanie idolki i pochwalili ją za to, że przyznaje się do swojego "prawdziwego ja". "Królowa o wielu twarzach", "A kto artystce zabroni?", "To zupełnie jak ja. Kobieta zmienną jest" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Maryla Rodowicz to polska Hannah Montana?

Nowe zdjęcie i szczere wyznanie Maryli Rodowicz skojarzyło się jednemu z obserwatorów z inną międzynarodową gwiazdą. Użytkownik Instagrama napisał w komentarzu pod postem, że polska piosenkarka wygląda jak Hannah Montana! Była ona główną bohaterką serialu, który ładnych parę lat temu emitowany był za pośrednictwem stacji Disney Channel. Serialowa Hannah (grana przez Miley Cyrus) za dnia była zwykłą dziewczyną, uczącą się w szkole, a wieczorami ubierała blond perukę i podbijała największe sceny muzyczne na świecie.

Maryla Rodowicz nie ukrywa swojego prawdziwego oblicza pod peruką. Jest wielką gwiazdą sceny muzycznej, bez ukrywania swojej tożsamości. Zdradziła jednak, że podobnie jak Hannah Montana ma dwie twarze. To wyznanie oraz zdjęcie w blond włosach i wystrzałowej stylizacji sprawiły, że jeden ze słuchaczy polskiej gwiazdy porównał ją do dużo młodszej serialowej piosenkarki. Czy Maryla faktycznie jest polską Hannah Montaną?