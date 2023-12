Maryla Rodowicz nie lubi obchodzić urodzin. "Drogie i pracochłonne"

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

Właśnie 8 grudnia Maryla Rodowicz obchodzi 78. urodziny. Legendarna wokalistka przyznaje, że nie jest to dla niej specjalnie wyjątkowy dzień - często wręcz, jak gdyby nigdy nic, spędza go w pracy. W tym roku będzie nieco inaczej - wokalistka planuje urządzić przyjęcie. W rozmowie z Plejadą wyznała, co dokładnie kryje się pod tajemniczą "małą imprezką".

Maryla Rodowicz skończyła 78 lat /Tadeusz Wypych/REPORTER /Reporter