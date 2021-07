Mary Komasa w ciąży w teledysku "Pull Me Up" z Anją Rubik. Miłość, dotyk, seks i namiętność

W zapowiedzi o singlu "Pull Me Up" czytamy, że to "celebracja miłości, dotyku, seksu i namiętności".

"'Pull Me Up' powstało z potrzeby wolności, na przekór pandemicznym barierom. Nasz świat nagle gwałtownie się zamknął i zastygł, wszystko stało się bardzo odległe. Jednak nie przestaliśmy kochać ani tęsknić, wiec potrzeba bliskości drugiego człowieka wydaje się teraz silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy, żeby znowu nie było między nami granic i barier" - opowiada Mary Komasa.

Teledysk jest kolażem czterech etiud, historii miłości pochodzących z Nowego Jorku, Mediolanu, Cape Town oraz Warszawy. Przyjaciele Mary, twórcy wizualni rozsiani po trzech kontynentach, oddali jej stworzone przez siebie intymne historie miłosne. Dostali od niej proste wytyczne: pokażcie to, co Was podnieca, uchwyćcie naszą wspólną, globalną energię miłości, ponad granicami, barierami tożsamości i estetyki.

Współtwórcami klipu są modelka i aktywistka, twórczyni fundacji SEXEDpl Anja Rubik, Chris Colls i Alexandra Agoston (nowojorski fotograf mody oraz modelka, jego partnerka i muza), Gian Paolo Barbieri (mediolański fotograf z kręgu Viscontiego i Felliniego, twórca słynnych portretów gwiazd, jeden z seksualnych rewolucjonistów fotografiki) i Tomek Wierzbicki (polski operator filmowy młodego pokolenia, zdobywca licznych nagród).



Utwór napisany przez Mary, wyprodukowany i nagrany przez Mary Komasę i jej męża Antoniego Komasę-Łazarkiewicza, został zmiksowany przez Victora Van Vugta, producenta nagrań Depeche Mode, Nicka Cave'a, PJ Harvey i Sonic Youth.

"Pull Me Up" to pierwszy singiel z nadchodzącego wydawnictwa artystki.

Kim jest Mary Komasa?

Debiutancki materiał zatytułowany po prostu "Mary Komasa" uzyskał nominację do Fryderyka 2016 w kategorii fonograficzny debiut roku. Płytę promowały m.in. single "City of My Dreams" (posłuchaj!) oraz "Lost Me", do którego powstał kontrowersyjny klip z udziałem Anji Rubik.

Mieszkająca na stałe w Berlinie Komasa we wrześniu 2019 r. wypuściła drugi album "Disarm", nominowany do Fryderyka 2020 (album roku muzyka alternatywna).

Wokalistka pochodzi z artystycznej rodziny - jest córką aktora Wiesława Komasy i siostrą reżysera Jana Komasy ("Sala samobójców. Hejter", "Boże Ciało").