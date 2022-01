Marty Roberts był uznawany za jedną z ikon gatunku lounge w Los Angeles. Przez 35 lat współtworzył zespół Marty & Elayne, który występował w Dresden Longue w Los Feliz. Jazzowy duet zasłynął z opanowanej do perfekcji umiejętności grania relaksacyjnej, koktajlowej "muzyki tła".



Śmierć 89-latka potwierdziła jego córka, Hali. "Nasze serca są złamane, najwspanialszy żyjący człowiek odszedł do nieba. Marty odszedł spokojnie w czwartek 13 stycznia 2022 roku. Moja mama i ja jesteśmy zdruzgotane jego stratą i nie ma nikogo, kto mógłby kiedykolwiek zająć jego miejsce. Zawsze żartował, uśmiechał się (uśmiechanie się jest za darmo, mawiał!) do każdego, kogo spotkał i był najmilszym, najbardziej poświęcającym się człowiekiem na świecie. Będzie nam go brakowało bardziej niż słowa mogą to wyrazić" - napisała we wzruszającym oświadczeniu.



Wywodzący się z Nowego Jorku Marty poznał Elayne w Los Angeles w latach 70. Muzycy grali w różnych lokalach w Mieście Aniołów, w tym także w Michael's w Los Feliz. Ich występ został zauważony przez właściciela klubu Dresden. W 1981 roku zaczęli w nim występować, a do baru przychodziło coraz więcej osób, dla których duet stał się ogromną atrakcją. Wkrótce brzmienie perkusji i fortepianu stało się nieodłącznym elementem miejsca, a klienci dołączali się do artystów śpiewając.

Obecność Marty'ego i Elayne stała się kultowa do tego stopnia, że reżyser Jon Favreau wykorzystał ich w filmie "Swingers" z 1996 roku, który dotyczył Los Feliz (dzielnicy znanej z artystycznych korzeni w L.A.). Często w klubie dołączali do nich muzycy i artyści, m.in. Flea (Red Hot Chili Peppers), David Lynch czy Julia Roberts. Hołd duetowi składał także m.in. Tom Petty w teledysku "Yer So Bad", w którym się pojawili.

W styczniu 2020 roku Marty Roberts doznał zawału serca podczas jednego z koncertów w Dresden. Elayne zaczęła występy w pojedynkę, lecz z początkiem pandemii przerwała występy, a w Dresden - także z powodu koronawirusa - przestano zatrudniać muzyków do gry na żywo.



Córka muzyka poinformowała także, że upamiętnienie Marty'ego na pewno odbędzie się w Dresden, ale nieznany jest jeszcze termin wydarzenia. Ma być ono dostępne online dla każdego, kto przebywa poza Los Angeles.