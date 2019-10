Martin Stützer nie żyje. Gitarzysta Artillery miał 57 lat

W środę, 2 października, zmarł Morten Stützer, gitarzysta i współzałożyciel duńskiej grupy Artillery.

Morten Stützer (Artillery) miał 57 lat /

Morten Stützer, wraz ze starszym o dwa latach bratem Michaelem, był współzałożycielem Artillery, jednej z najstarszych i najbardziej uznanych thrashowych grup z Danii, która w latach 80. uchodziła za autentyczne objawień gatunku na Starym Kontynencie.

"Jesteśmy kompletnie zdruzgotani. Wkład Mortena w zespół był nieoceniony. Poza tym, że był niesamowitym muzykiem, bardzo będzie nam też brakować jego życiowej wiedzy i bystrości umysłu. Jego dziedzictwo pozostanie niezatarte. Wkład Mortena w pracę i muzykę był źródłem radości i zabawy dla wielu ludzi na całym świecie" - napisali koledzy z zespołu.



"Nie oznacza to jednak końca Artillery. W duchu Mortena i jako oda do niego, Artillery nie podda się" - zaznaczyli członkowie formacji.

Wyjaśnijmy, że w ostatnich latach Moten Stützer wyraźnie podupadł na zdrowiu, miał wszczepiony rozrusznik serca, brał leki rozrzedzające krew i mające zapobiegać zakrzepom. Z powodu choroby bywało, że przestawał widzieć na jedno oko, co pod koniec życia zniechęcało go do grania na żywo. Właśnie z tego powodu na początku października ponownie znalazł się w szpitalu, gdzie zmarł w otoczeniu rodziny.



Ostatnim materiałem Artillery z udziałem Mortena Stützera jest wydany pod koniec 2018 roku przez Metal Blade Records album "The Face Of Fear". Teledysk do tytułowej kompozycji z tego albumu możecie zobaczyć poniżej: