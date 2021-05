Po ponad roku oczekiwania i utrzymywania jej w tajemnicy, oficjalna piosenka UEFA EURO 2020 ujrzała nareszcie światło dzienne! Singel "We Are The People" Martina Garrixa, z udziałem Bono i The Edge, dostępny jest już w serwisach streamingowych.

Martin Garrix, Bono i The Edge stworzyli oficjalny hymn Euro 2020 /materiały prasowe

Reklama

Już od wczesnych etapów trzyletniego procesu twórczego Martin Garrix miał przeczucie, że wokal Bono idealnie wpasuje się w "We Are The People". Wizja Martina ożyła, kiedy zarówno on, jak i jego kolega z zespołu U2, The Edge, zgodzili się na współpracę z producentem. Gdy Bono pisał tekst i tworzył melodię, The Edge dodawał wiodące gitarowe riffy, co zaowocowało idealnym połączeniem charakterystycznych dźwięków wszystkich artystów.

Clip Martin Garrix We Are The People [UEFA EURO 2020 Song] - feat. Bono & The Edge

Reklama

"Tworzenie muzyki na jedną z największych imprez sportowych na świecie razem z Bono i The Edge było niesamowitym przeżyciem" - zdradził Martin Garrix. "Jestem naprawdę dumny z tego, co razem stworzyliśmy i nie mogę doczekać się, aby w końcu podzielić się tym ze światem!" - dodał.

"'We Are The People' przypomina nam, że muzyka może przyglądać się wyzwaniom stojącym przed światem i jednocześnie próbować ujednolicić odpowiedź na dane wydarzenia. To hymn, który możemy śpiewać wszyscy, bez względu na pochodzenie, ale zwłaszcza w Europie, gdzie już wkrótce skupi się uwaga całego świata.



Kraków Live Festival 2018: Martin Garrix 1 / 17 Martin Garrix na Kraków Live Festival 2018 Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

'We Are The People' ma za zadanie odzwierciedlać pozytywne nastawienie, nadzieję i determinację - wartości wymagane, aby każdy zespół odniósł sukces. Oferuje także poczucie wspólnoty, które świetnie pasuje do tematu UEFA EURO 2020: 'Jedność'. Po raz pierwszy w historii turniej rozgrywany jest na całym kontynencie" - czytamy w zapowiedzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. U2: Istniejemy dzięki "Achtung Baby" INTERIA.PL

Oprócz "We Are The People", Garrix stworzył także oficjalny walkout turnieju. Wydana w 25. urodziny artysty piosenka jest świadectwem jego imponującego przemarszu przez dotychczasowe szeregi przemysłu muzycznego. Każdym Mistrzostwom UEFA EURO od 1992 roku towarzyszyła do tej pory oficjalna piosenka takich artystów jak Nelly Furtado, Simply Red i Enrique Iglesias.

"Oczekiwanie dobiega końca i cieszymy się, że możemy zaprezentować oficjalną piosenkę na UEFA EURO 2020, w której występują jedni z najbardziej znanych światowych artystów, Martin Garrix, Bono i The Edge" - powiedział dyrektor marketingu UEFA Guy-Laurent Epstein. "Zarówno piłka nożna, jak i muzyka mają moc jednoczenia ludzi. Są wektorami pasji i emocji, a ich połączenie jeszcze bardziej urozmaici fanowską celebrację turnieju oraz dotrze do nowej publiczności. Dzięki zebranej alei gwiazd, jesteśmy pewni, że to możliwe" - ocenił.

UEFA EURO 2020 po raz pierwszy w historii zawodów odbywa się na całym kontynencie, w sumie w jedenastu miastach. Gospodarzami tego lata będą Amsterdam, Baku, Bukareszt, Budapeszt, Kopenhaga, Glasgow, Londyn, Monachium, Rzym, Petersburg i Sewilla. Do pierwszego starcia - Turcji z Włochami - dojdzie 11 czerwca na Stadio Olimpico w Rzymie. Finał odbędzie się 11 lipca na londyńskim stadionie Wembley.