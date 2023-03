Prócz wybitnych osiągnięć, na koncie trzeba mieć bowiem także sporą sumę pieniędzy, którymi Martha Reeves nie dysponuje. Artystka zorganizowała więc zbiórkę funduszy na opłacenie wmurowania gwiazdy i ceremonii jej odsłonięcia.

Martha Reeves to jedna z największych legend kultowej wytwórni muzycznej Motown Records. Niegdysiejsza liderka nominowanej do nagrody Grammy żeńskiej grupy Martha and the Vandellas na przestrzeni lat wylansowała wiele przebojów z gatunku soul i R&B, takich jak "Come and Get These Memories", "Nowhere to Run", "Heat Wave", "Jimmy Mack" czy "Dancing in the Street". W 1995 roku Reeves została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame - kultowej instytucji, która co roku wyróżnia w ten sposób najbardziej zasłużonych artystów i wykonawców.



Niespełna dwa lata temu Izba Handlu Hollywood ogłosiła, że ikona soulu lat 60. dołączy do grona znanych osobistości ze świata show-biznesu uhonorowanych własną gwiazdą w kultowej Hollywoodzkiej Alei Sławy rozciągającej się wzdłuż Hollywood Boulevard i Vine Street w Los Angeles.

"Moje najśmielsze marzenia właśnie się spełniają" - skomentowała wówczas Reeves. Niestety, pochodząca z Detroit piosenkarka może finalnie nie dostąpić tego zaszczytu z bardzo prozaicznego powodu. Nie dysponuje ona bowiem kwotą, jaka jest potrzebna do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Wmurowanie gwiazdy i zorganizowanie ceremonii jej odsłonięcia kosztuje niebagatelne 55 tys. dolarów. Jak informuje "Detroit Free Press", 81-letnia Reeves nie może pozwolić sobie na tak duży wydatek - wydatek, który zazwyczaj pokrywa wytwórnia płytowa lub hollywoodzkie studio filmowe. Z pomocą swojego nowego menedżera piosenkarka postanowiła zorganizować zbiórkę, której celem jest sfinansowanie jej gwiazdy na najsłynniejszym chodniku Stanów Zjednoczonych.

"Poprzedni menedżement Marthy przecenił swoje możliwości i zmarnował rok zbierania funduszy" - zaznaczył Chris Roe. Przedstawiciel artystki podkreślił, że na zebranie wymaganej kwoty nie mają wiele czasu - wszelkich formalności należy dopełnić w ciągu dwóch lat od momentu ogłoszenia nominacji. Owe dwa lata mijają w czerwcu.

Roe zaapelował więc do fanów gwiazdy, aby pomogli jej urzeczywistnić to marzenie i wsparli ją nawet niewielką kwotą. "Niewiele trzeba, aby wywrzeć realny wpływ. Rezygnacja z trzech lub czterech kaw na mieście to całkiem niezły wkład. Darowizna w wysokości 25 dolarów bardzo nam pomoże" - powiedział menedżer wokalistki.

Potencjalnych darczyńców zniechęcić może jednak fakt, iż Reeves usiłuje zebrać kwotę znacznie wyższą niż ta, która jest wymagana do sfinansowanie gwiazdy w Hollywoodzkiej Alei Sławy. Piosenkarka stara się bowiem o dodatkowe 25 tys. dolarów, których potrzebuje na opłacenie podróży i zakwaterowania w hotelu oraz na zorganizowanie after party po oficjalnej ceremonii. Docelowa suma wynosi więc 80 tys. dolarów.