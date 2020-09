Marta Bijan powraca: Zobacz teledysk "Lato smakuje"

Po ponad dwóch latach od premiery debiutanckiego albumu znana z programu "X Factor" Marta Bijan prezentuje teledysk do nowego singla "Lato smakuje".

Marta Bijan na okładce singla "Lato smakuje" /materiały prasowe

"'Lato smakuje' jest duszną opowieścią o niedoczekaniu. O lecie, które powinno smakować słońcem, a smakuje szaleństwem, brakiem powietrza i bezmierną tęsknotą" - czytamy w informacji o nowym singlu.

Teledysk do piosenki jest owocem współpracy Marty Bijan z reżyserem Tomkiem Janusem oraz Tomkiem Wilczyńskim - autorem zdjęć.

Autorką tekstu i muzyki do "Lato smakuje" jest sama Marta Bijan, natomiast za produkcję muzyczną utworu odpowiada Haldor Grunberg, mający na swoim koncie współpracę z zespołami Mentor, Me And That Men czy grupą Behemoth.

Clip Marta Bijan lato smakuje

Połączenie ich dwóch odmiennych światów wyznaczyło zupełnie nowy kierunek w muzycznej twórczości Marty - jest jeszcze bardziej mroczny i poetycki. Bijan (studentka Warszawskiej Szkole Filmowej) robi zdjęcia inspirowane filmami grozy i obiecuje, że nakręci kiedyś dobry polski horror.

Szersza publiczność poznała Martę Bijan w programie "X Factor". W czwartej edycji show TVN-u (2014 r.) jako podopieczna Ewy Farnej dotarła do ścisłego finału, zajmując ostatecznie drugie miejsce. Przegrała jedynie z pochodzącym z Ukrainy Artemem Furmanem, choć zdaniem np. Kuby Wojewódzkiego była faworytką programu.

Sama Marta nie była zmartwiona końcowym wynikiem. "Mało kto mi uwierzy, ale bałam się wygranej i z jednej strony nie chciałam wygrać, ale chciałam nie mieć tego trzeciego miejsca" - mówiła wówczas.

Wideo Marta Bijan: Nie chciałam wygrać (Agencja TVN/TVN)

Debiutancki album miał się ukazać jeszcze w 2015 roku. Ostatecznie dopiero we wrześniu 2018 r. wokalistka zaprezentowała płytę "Melancholia". Z tego wydawnictwa pochodzą piosenki "Mówiłeś" (12 mln odsłon), "Poza mną" (prawie 6 mln), "Śpiące królewna", "Lot na Marsa" i "Nasze miejsce".



Clip Marta Bijan Mówiłeś

Clip Marta Bijan Poza mną

Clip Marta Bijan Lot na Marsa

