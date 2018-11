Mark Ronson i uciekająca Miley Cyrus (nowy teledysk "Nothing Breaks Like a Heart")

Mark Ronson zaprezentował nową piosenkę "Nothing Breaks Like a Heart", nad którą pracował razem z amerykańska wokalistką, Miley Cyrus.

Miley Cyrus połączyła siły z Markiem Ronsonem /Neilson Barnard /Getty Images

O współpracy i premierze nowego utworu Mark Ronson i Miley Cyrus poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Nadchodzi era złamanego serca... szybciej, niż myślicie" - napisał amerykański producent.

Wspólna piosenka Ronsona i Cyrus zatytułowana "Nothing Breaks Like a Heart" już jest dostępna. Towarzyszy jej teledysk wyreżyserowany przez duet We Are From LA, który w dorobku ma m.in. klip do utworu "Happy" Pharrella Williamsa.

Kawałek zwiastuje nową płytę amerykańskiego producenta, która ma ukazać się w przyszłym roku.



15 grudnia Mark Ronson i Miley Cyrus, wraz z Mattem Damonem, będą gośćmi programu "Saturday Night Live".

Zobacz teledysk "Nothing Breaks Like a Heart":