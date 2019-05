Mariusz Wawrzyńczyk z Wietnamu: Zobacz teledysk "Nie przestawaj marzyć"

Znany z m.in. "Bitwy na głosy" i "Szansy na sukces" wokalista Mariusz Wawrzyńczyk prezentuje nakręcony w Wietnamie teledysk do piosenki "Nie przestawaj marzyć".

Mariusz Wawrzyńczyk prezentuje nowy teledysk /Artur Zawadzki / Reporter

Mariusz Wawrzyńczyk ma w dorobku współpracę z rockowymi grupami Jaad i Dobre Piwo. Od pewnego czasu próbuje swoich sił solo - szerszej publiczności pokazał się w telewizyjnych programach "Szansa na sukces" (piosenki Zbigniewa Wodeckiego i Budki Suflera), "Bitwa na głosy" (drużyna Urszuli Dudziak) i "Must Be The Music". W 2015 r. w duecie z Justyną Panfilewicz wygrał w koncercie SuperDebiuty ze Skaldami na Festiwalu w Opolu. Rok później ponownie wystąpił w Opolu.



Wokalista poza tym występował m.in. na scenie w duecie z Anią Rusowicz i zaśpiewał w utworze "Peron" na płytę zespołu Jary OZ.

Absolwent Policealnego Studium Czesława Niemena w Poznaniu w czerwcu 2018 r. wydał swój debiutancki album "Zawsze pod wiatr".

Na płycie znalazły się utwory skomponowane przez m.in. Marka Kościkiewicza z De Mono ("Labirynt myśli"), Tomka Luberta z Virgin ("Miłość jest wśród nas"), pracującego z m.in. Marylą Rodowicz, Ireną Jarocką i Krzysztofem Krawczykiem Marcina Nierubca (zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji 2017 "Zawsze pod wiatr", "To tylko chwila" i "Nie przestawaj marzyć") czy Przemka Puka ("Jeszcze wierzę").

Teraz wokalista zaprezentował teledysk do utworu "Nie przestawaj marzyć".

"To piosenka, której głównym przesłaniem jest to by wykorzystywać każdy dzień, bo może on więcej się nie powtórzyć. Chwytaj dzień i idź do przodu, zostaw smutki i walcz o lepsze jutro. Pamiętajcie, że wystarczy chwila, jeden gest a możesz zmienić w życiu wszystko, jeśli tylko tego chcesz. Stawiajcie sobie cele i realizujcie je" - mówi Mariusz Wawrzyńczyk, który jest też autorem tekstu.

Nakręcony telefonem wideoklip powstał podczas pobytu wokalisty w Wietnamie. Plaża, przejażdżka tuk-tukiem, lokalny targ, festiwal k-popu, podróż pociągiem przez malownicze rejony, to i wiele więcej można zobaczyć w klipie.