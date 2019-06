Mariah Carey została pomylona z Marią Curie. Co na to wokalistka?

Takiej niespodzianki pewna świętująca swoje urodziny Brytyjka, na pewno się nie spodziewała. Jednym z jej życzeń, był urodzinowy tor z wizerunkiem wokalistki Mariah Carey. Tymczasem solenizantka otrzymała tort, ale nie z podobizną amerykańskiej gwiazdy, a ze słynną polską noblistką - Marią Skłodowską-Curie.

Mariah Carey zażartowała, kiedy pomylono ją z Marią Skłodowksą-Curie / Paul Morigi/WireImage /Getty Images

Jakież zdziwienie musiało zagościć na twarzy pewnej Brytyjki, kiedy w dniu swoich urodzin otrzymała tort. Nad napisem "Wszystkiego najlepszego, Siobhan", zamiast wizerunki Mariah Carey, który zarzyczyłą sobie solenizantka, znajdowała się podobizna polskiej noblistki - fizyczki i chemiczki - Marii Skłodowskiej-Curie.



Reklama

Kuzynka Siobhan zamieściła na Twitterze zdjęcie z komentarzem:



"Moja kuzynka z Anglii powiedziała kolegom, że chce na urodziny tort z Mariah Carey. Źle ją zrozumieli i sprawili jej taki oto tort. To Maria Curie, wyglądająca na bardzo wesołą" – napisała Harriet Alida Lye.



Wpis wraz ze zdjęciem szybko zaczął rozprzestrzeniać się w sieci, a internauci mięli z niego prawdziwy ubaw. Wiele osób żartowało, że tort jest pewnie radioaktywny, albo że świeci w ciemności. Ktoś napisał, że ciasto ma smak polonu, czyli pierwiastka, który Maria Skłodowska-Curie i Pierre Currie odkryli w 1898 roku.



"Te malutkie babeczki też zasługują na Nobla!" - dodał jeden z internautów.



Post dotarł nawet do amerykańskiej wokalistki, która rozbawiona sytuacją, także postanowiła go skomentować. Mariah Carey złożyła m.in. solenizantce życzenia, na co ta nie mogłaby liczyć, gdyby nie zabawna pomyłka.



"To mogłam być ja, gdybym tylko nie oblała poprawki z matmy. Wszystkiego najlepszego, Siobhan!" – napisała Mariah Carey.

Rajskie wakacje Mariah Carey 1 6 Mariah Carey spędza noworoczne wakacje na karaibskiej wyspie Saint-Barthélemy Autor zdjęcia: Abaca/ABACA Źródło: East News 6