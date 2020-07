Mariah Carey ujawni swoje sekrety. Kiedy premiera "The Meaning of Mariah Carey"?

29 września do sprzedaży ma trafić "The Meaning of Mariah Carey" - autobiografia słynnej amerykańskiej wokalistki.

Mariah Carey szykuje autobiografię /Dimitrios Kambouris/WireImage /Getty Images

Mariah Carey w swoich mediach społecznościowych zaprezentowała już okładkę książki, którą napisała z pomocą Michaeli Angeli Davis.

Wideo Mariah Carey skończyła pracę nad swoją autobiografią (Cover Video/x-news)

Wokalistka opublikowała też link do przedsprzedaży.

"Książka składa się z moich wspomnień, nieszczęść, zmagań i piosenek. Bez żadnych filtrów" - napisała amerykańska diva.

Mariah chce podzielić się z fanami nieznanymi dotąd faktami odnośnie swojego życia i kariery. Gwiazda ma nadzieję, że fani będą mogli spojrzeć na nią z nowej perspektywy.

"Nauczyłam się, że piękno musi rozkwitać w świetle" - podkreśliła Carey, cytując fragment swojego przeboju "Butterfly".

Clip Mariah Carey Butterfly

W długiej karierze Mariah Carey było wiele jasnych momentów i sukcesów, jednak nie brakło też wpadek i skandali, o których rozpisywały się tabloidy.

Wokalistka już w wieku 18 lat miała podpisany kontrakt z wytwórnią. Podsunął go jej pierwszy mąż, starszy o 21 lat Tommy Mottola, ówczesny szef Columbia Records. Dla Mariah był to mocno zniewalający związek, Mottola chciał bowiem kontrolować m.in. rozwój jej kariery i mieć wpływ na tworzoną przez nią muzykę.



"Wyobraźcie sobie dziecko jako pannę młodą. To było bardzo kontrolowane, ludzie starali się, żebym była w pełni amerykańską dziewczyną, cokolwiek to oznacza. Nie byłam wolnym człowiekiem. Czułam się prawie jak więzień" - wspominała po latach Mariah Carey.

Zdjęcie Tommy Mottola i Mariah Carey w maju 1997 r. / The LIFE Picture Collection / Getty Images

Carey poślubiła Mottolę w czerwcu 1993 r. w wieku 23 lat. Do głośnego rozstania doszło cztery lata później (rozwód formalnie sfinalizowano pod koniec 2000 r.).



