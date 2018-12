Mariah Carey królową Spotify. "All I Want For Christmas" z rekordem!

Prawie 11 milionów odtworzeń zaliczył 24 grudnia świąteczny przebój Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You". Amerykańska wokalistka tym samym pobiła poprzedni rekord należący do zmarłego rapera XXXTentaciona i jego utworu "Sad!".

Mariah Carey pobiła rekord Spotify /Bennett Raglin /Getty Images

10,8 miliona odtworzeń - taki wynik 24 grudnia zanotował singel "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey. Tym samym 48-letnia wokalistka ze swoim przebojem poprawiła wynik zastrzelonego w tym roku XXXTentaciona i jego numeru "Sad!". Stary rekord z 19 czerwca wynosił 10,4 miliona streamów i został ustanowiony dzień po śmierci 20-latka.

Reklama

Jak poinformował natomiast magazyn "Rolling Stone" Mariah Carey oraz wszyscy posiadacze praw do tantiem zgarną za pobicie rekordu Spotify zaledwie 66 tys. dolarów. Wszystko z powodu stawki, jaka liczona jest za jedno odtworzenie - 0,006 dolara.

Singel "All I Want For Christmas Is You" światło dzienne ujrzał w 1994 roku i promował świąteczny album Mariah Carey "Merry Christmas".



Clip Mariah Carey All I Want For Christmas Is You

"Uwielbiam święta i należę do osób, które uwielbiają celebrować ten czas. Od dziecka bardzo lubiłam śpiewać świąteczne piosenki. Kiedy zaczęłam pracę nad albumem ze świątecznymi piosenkami, zależało mi na zachowaniu balansu pomiędzy tradycyjnymi pieśniami świątecznymi, a czymś zabawnym, radosnym" - tak Carey wspominała pracę nad płytą, którą promował utwór "All I Want for Christmas Is You".

Piosenka stworzona przez duet Mariah Carey - Walter Afanasieff niemal natychmiast stała się hitem na całym świecie. "The New Yorker" pisał wtedy, że jest to "jeden z wielu szanowanych współcześnie dodatków do świątecznej atmosfery".

Świąteczny koncert Mariah Carey w Nowym Jorku 1 5 W środę (14 grudnia) Mariah Carey wystąpiła podczas koncertu "All I Want for Christmas Is You" w Nowym Jorku. Wokalistka wielokrotnie przebierała się w trakcie koncertu, prezentując odważne stroje. Zobaczcie, jak prezentowała się podczas swojego nowojorskiego występu! Autor zdjęcia: Gregory Pace/BEI/Shutterstock Źródło: East News 5