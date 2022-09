Maria Sadowska wspomina udział w "Gwiazdy tańczą na lodzie". "Żebro do dziś mnie boli"

Maria Sadowska z sukcesami była już jurorką w programie "The Voice of Poland". Niewielu pamięta, że nie był to jej pierwszy występ w tego rodzaju programie. Raz, kilka lat wcześniej, wystąpiła w "Gwiazdy tańczą na lodzie" jako uczestniczka! Choć dziś tego nie żałuje, to jednak przyznaje, że nie zrobiłaby tego ponownie.

Program "Gwiazdy tańczą na lodzie" emitowano w TVP2. Wystąpili tam m.in. Maria Sadowska, Piotr Zelt czy Przemysław Saleta /Kurnikowski / AKPA