Maria Niklińska szykuje płytę "Marlen": Zobacz teledysk "Something Like Real Love"

Do sieci trafił teledysk "Something Like Real Love" Marii Niklińskiej. To zapowiedź nowej płyty wokalistki, aktorki, autorki tekstów i kompozytorki znanej m.in. z serialu "Na Wspólnej".

Maria Niklińska prezentuje nowy teledysk /Jerzy Dudek/Dzień Dobry TVN /East News