Margaret znów chce na Eurowizję ze Szwecji. Piosenka "Tempo" w eliminacjach

Organizatorzy szwedzkich eliminacji do Eurowizji, czyli Melodifestivalen, ogłosili listę artystów, którzy będą walczyć o reprezentowanie Szwecji w przyszłorocznym konkursie. Na liście znalazła się również polska wokalistka Margaret.

Margaret po raz drugi z rzędu weźmie udział w Melodifestivalen

Przypomnijmy, że w tym roku Margaret zakwalifikowała się do Melodifestivalen. Wówczas z piosenką "In My Cabana" dotarła do samego finału.

Polka zajęła ostatecznie siódme miejsce. Do Lizbony wyjechał natomiast Benjamin Ingrosso z utworem "Dance You Off" - w stolicy Portugalii był siódmy.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Małgorzata Jamroży (tak brzmi prawdziwe nazwisko Margaret) próbowała swoich sił na Eurowizji. W 2016 roku stanęła do walki w krajowych eliminacjach z utworem "Cool Me Down", gdzie zajęła drugie miejsca za Michałem Szpakiem.

Wokalistka ma na koncie dwa albumy studyjne. Drugi z nich - "Monkey Business" - ukazał się w 2017 roku.

Margaret po raz trzeci zdobyła nagrodę MTV EMA dla njlepszego polskiego wykonawcy

Organizatorzy Melodifestivalen, czyli szwedzkich eliminacji do Eurowizji, które są zresztą najbardziej spektakularne w całej Europie, ogłosili listę wykonawców, którzy będą mieli szansę reprezentować Szwecję w przyszłorocznym konkursie. Wśród nich znalazła się właśnie Margaret.

W ramach szwedzkich eliminacji do Eurowizji 2019 odbędą się cztery koncerty półfinałowe - każdy w innym mieście. Odbędą się one kolejno 2, 9, 16 i 23 lutego 2019 roku.

Margaret wystąpi w drugim półfinale, który odbędzie się 9 lutego 2019 roku w Malmo. Polska wokalistka zaprezentuje piosenkę "Tempo", którą przygotowali Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Laurell Barker i Sebastian von Koenigsegg. Póki co utwór polskiej wokalistki nie został opublikowany.

Po zwycięstwie Netty Eurowizja 2019 odbędzie się w Tel Awiwie w Izraelu.



Reprezentująca Izrael Netta wygrywa Eurowizję 2018 w Lizbonie