Margaret z nowym singlem "Antipop". Wywoła skandal?

Margaret opublikowała nowy utwór pod tytułem "Antipop". Piosenka zapowiada najnowszą płytę gwiazdy "Maggie Vision".

W ostatnich miesiącach Margaret postanowiła odejść od wcześniejszego wizerunku gwiazdy pop.

W jej nowych utworach często pojawiają się również nawiązania do narkotyków. Przez to szybko pojawiły się plotki, że piosenkarka jest uzależniona.



"To jest w ogóle ciekawe, że robi się ze mnie aktualnie ćpunkę. W takim momencie w moim życiu, gdy nigdy wcześniej nie żyłam tak zdrowo, nie byłam tak szczęśliwa i tak okej sama ze sobą. Biegam, jem zdrowo, więc z jednej strony mnie to śmieszy, a z drugiej też bardzo często rani, bo to też wpływa na mnie, na mój wizerunek i na to, jak myślą o mnie ludzie" - powiedziała w wywiadzie dla "Gali".



Najnowszy utwór "Antipop" prawdopodobnie tylko podsyci tego typu komentarze. "Wciągałam te kreski ubrana w najdroższe kiecki. W Opolu, Sopocie, wierz mi, że byłam jedną z nich. Celebryckie imprezki, wokół ten sam festyn. Koka i Hennessy, zmieniam scenę. Zapraszam za kulisy teatru tu. Pełno kreatur, pełno towaru. Tabletek, koksu, brokatu" - słyszymy w tekście.

"Szołbiz to Mordor, mordo! Cenę ma wolność, mordo. Dziś działam na swoje konto. Wychodzę z pudełka, pozdro!" - śpiewa dalej piosenkarka, podkreślając, że odcina się od wcześniejszej kariery. W utworze gościnnie wystąpiła Kara.