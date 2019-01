Margaret w komedii romantycznej "Całe szczęście"

Zwiastun komedii romantycznej "Całe szczęście" pojawił się w sieci. Tytułową piosenkę zaśpiewała Margaret, która wystąpiła także w filmie.

Margaret debiutuje w filmie /Mateusz Jagielski / East News

W spokojne i uporządkowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej (Piotr Adamczyk), który samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka Filipa, niespodziewanie wkracza pełna energii gwiazda fitness Marta (Roma Gąsiorowska).

Wideo Całe szczęście - zwiastun

Dwa różne charaktery, spojrzenia na miłość i życie. Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okładkach najpopularniejszych magazynów. Robert to chodzące zaprzeczenie "sportowego trybu życia". Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz pełen prania, klasówki z matematyki syna... Przebojowa gwiazda i onieśmielony jej urokiem mężczyzna. Dlaczego los ich połączył? Czy uda im się wspólnie odnaleźć "Całe szczęście"?



Twórcy hitowych "Listów do M." czy "Podatku od miłości" zaprosili do współpracy specjalistę od komedii Tomasza Koneckiego, reżysera takich hitów jak "Testosteron" i "Lejdis". W filmie "Całe szczęście" Romie Gąsiorowskiej i Piotrowi Adamczykowi towarzyszą: Joanna Liszowska, Marieta Żukowska, Izabela Dąbrowska, Maks Balcerowski, Jacek Borusiński, Joachim Lamża i Tomasz Sapryk.

"Całe szczęście" to filmowy debiut Margaret, która specjalnie do filmu napisała piosenkę. Nowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie pojawi się w kinach 8 marca.



"Film 'Całe szczęście' poza wzruszeniami i humorem da widzom szansę, by zajrzeć za kulisy show-biznesu" - zapowiada odtwórca głównej roli Piotr Adamczyk.

Wideo Margaret o podbijaniu szwedzkiego rynku muzycznego. "To jest niesamowite uczucie, kiedy się wchodzi na scenę i jest się w obcym kraju, i wszyscy śpiewają twoje piosenki" (przeAmbitni.pl/x-news)