Margaret odchodzi z "The Voice of Poland". "Niestety jest w TVP"

To już oficjalne - Margaret potwierdziła, że nie pojawi się w nadchodzącej edycji "The Voice of Poland".

Margaret żegna się z "The Voice of Poland" (z lewej Tomson) AKPA

Przypomnijmy, że w dziesiątej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Trenerzy podczas finału "The Voice of Poland 10" 1 / 15 Margaret Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że w 11. edycji show zobaczymy Michała Szpaka, który wygrał głosowanie na najlepszego trenera w historii "The Voice of Poland". Zapytany przez Maćka Musiała, czy przyjmie zaproszenie do kolejnego sezonu Szpak bez zastanowienia odpowiedział, że to zrobi.

Laureatką jubileuszowej odsłony została Alicja Szemplińska, podopieczna Barona i Tomsona, którzy oceniają też uczestników dziecięcego "The Voice Kids".

Na temat swojej przyszłości w programie wypowiedziała się Margaret, zapytana o to na Instagramie przez jednego z fanów. Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości.

"Niestety nie. Szkoda, bo 'The Voice of Poland' kocham. No ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę" - ogłosiła Margaret.