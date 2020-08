Margaret i Otsochodzi w duecie. Kiedy premiera "Reksiu"?

Już wkrótce do sieci trafić ma wspólny singel Margaret i rapera Otsochodzi. Utwór nosi nazwę "Reksiu", a wokalistka promuje go zdjęciem w bikini.

Margaret zapowiedziała nowy utwór /Kamil Piklikieiwcz /East News

Ostatnie miesiąca w życiu Margaret to czas sporych zmian w życiu zawodowym. Wokalistka pożegnała się z "The Voice of Poland", odeszła z dużej wytwórni i postawiła na własny label Gaja Hornby Records. Piosenkarka nawiązała również współpracę z agencją Revolume.



Pierwszym singlem zapowiadającym nowy etap w karierze wokalistki był singel "Przebiśniegi". Teraz Margaret ujawniła tytuł kolejnego utworu oraz niespodziewanego gościa.

Nowym numer "Reksiu" piosenkarka nagrała z jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce - Otsochodzi, który na koncie ma takie przeboje jak "Nie, nie", "Nowy kolor" (nagrany z Taco Hemingwayem), "Uzależniony" (stworzony ze Smolastym) i "AHA" (z gościnnym udziałem Pezeta).

Margaret ujawniła również okładkę singla, na której widzimy ją w bikini.

"Reksiu" to kolejna zapowiedź nowego materiału wokalistki, która ma ukazać się już wkrótce. Ma to być też kontynuacja poprzedniego albumu gwiazdy - "Gaja Hornby".