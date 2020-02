Margaret i KaCeZet otwierają własną wytwórnię. "Dziś wielki dzień"

Na początku grudnia piosenkarka Margaret poinformowała, że zawiesza karierę. Teraz ujawniła swoje plany zawodowe.

Margaret i KaCeZet są parą od 2018 roku AKPA

Jurorka "The Voice of Poland" napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych, że musi zrobić przerwę od muzyki i social mediów.

"Ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie" - wyznała Margaret na swoim Instagramie.



Podziękowała także fanom za wsparcie i wyznała, dlaczego ostatnia płyta "Gaja Hornby" była dla niej ważna.



"Album jest wyjątkowy z powodów, o których do tej pory nie mówiłam. To płyta, która zamyka dla mnie pewien okres w życiu, wiąże się to z wieloma zmianami na wielu płaszczyznach" - wyjaśnia.

Sporo emocji kosztował ją też udział w ostatniej edycji "The Voice of Poland" w roli trenerki. Margaret była mocno krytykowana przez widzów TVP.



Miesiąc później pojawiły się doniesienia o "pogańskim ślubie" Margaret i KaCeZeta.



Na facebookowym profilu Psychonauta Foundation, organizacji, której celem jest "ułatwienie dostępu do świętych roślin" oraz upowszechnienie terapii z ich użyciem, pokazano zdjęcia z uroczystości z udziałem pary.

"Super Express" informując o ślubie udawał oburzenie, pisząc o "pogańskich rytuałach zamiast księdza", dodając, że taka ceremonia nie może zostać uznana prawnie za prawdziwy ślub.

Teraz para ujawniła swoje plany związane z muzyką. Poinformowali o otwarciu własnej wytwórni muzycznej. "Dziś wielki dzień! Gaja Hornby Records - to nasze dziecko, które przez kilka miesięcy rodziło się w naszych głowach" - czytamy na Instagramie.

Pierwszym wykonawcą, z którym współpracuje młode muzyczne małżeństwo, jest raper Wojtek Geniusz. Jego pierwszy utwór "Pilot" jest już dostępny.