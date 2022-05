EQUAL to przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie utalentowanych wokalistek z całego świata. W ramach globalnej kampanii Spotify przygotowało specjalne playlisty, dzięki którym słuchacze mają dostęp do najlepszej muzyki tworzonej przez kobiety z całego świata. Na playliście EQUAL w tym miesiącu znalazł się między innymi najnowszy utwór Margaret zatytułowany "Cry In My Gucci".

Wideo Margaret - Cry In My Gucci (Official Audio)

"Cry In My Gucci" to to pierwszy utwór wokalistki od czasu wydania świetnie przyjętego "Gelato EP". Za produkcję muzyczną singla odpowiada Bhav, który współpracował również ze światowej sławy artystami, takimi jak: Noah Cyrus, James Arthur czy Nicole Scherzinger.

Zdjęcie Margaret na okładce singla "Cry In My Gucci" / Sony Music / materiały prasowe

Margaret z okazji premiery najnowszego singla zapowiedziała również specjalny live na swoim Tik Toku, podczas którego opowie więcej o kulisach powstawania utworu i oprowadzi fanów po planie powstającego do niego teledysku. Live zaplanowany jest na 6 maja o godzinie 17:00.

W akcji EQUAL wzięły udział już m.in.: Ewa Farna, Luna, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel i Daria Zawiałow.



