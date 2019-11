Marek Dyjak powraca z nową płytą. Posłuchaj singla "Miriam"

"Miriam" to singel promujący nowy album Marka Dyjaka "Piękny Instalator", który miał premierę w piątek, 29 listopada.

Nazwa płyty "Piękny Instalator" nawiązuje do obrazu Jerzego Dudy-Gracza o tym samym tytule.

Utworem "Piękny Instalator" Marek Dyjak wygrał jedną z nagród Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1995 roku. "Piosenka oczywiście została lekko zmodyfikowana, wcześniej była strasznie agresywna i wulgarna, co dało mi nagrodę, ale dziś nikt by jej nie chciał puścić w radiu, dlatego na potrzeby tego albumu została troszeczkę zmiękczona" - komentuje wokalista.

W nagraniu tytułowej piosenki pojawia się raper Vienio. Oprócz niego na płycie usłyszymy także Renatę Przemyk i skrzypaczkę, Zosię Hiszpańską.

Pierwszym singlem promującym album jest "Miriam" - połączenie skomponowanej przez Zygmunta Koniecznego muzyki z filmu "Jasminum" (reż. Jan Jakub Kolski) z tekstem napisanym przez Roberta Kasprzyckiego.

Zmuszający do refleksji tekst "Miriam" dopełnia teledysk stworzony przez Sebastiana Juszczyka. To czarno-biały film nawiązujący do transportu skazanych do obozu zagłady.

"Zawsze chciałem śpiewać ważne teksty do wybitnych utworów muzycznych, wierzę, że w tym wypadku udało mi się to osiągnąć" - mówi o utworze Dyjak.

Na albumie znajdują się piosenki tworzone przez Jana Kondraka, Roberta Kasprzyckiego, Jacka Musiatowicza, Artura Andrusa, Dariusza Milińskiego i Adama Struga.

Tracklista:



1. "Piękny instalator" feat. Vienio

2. "Zapalasz ogień"

3. "Piosenka na klęczkach"

4. "Bez"

5. "Pies"

6. "Jeszcze ryby"

7. "Miriam" (temat z filmu "Jasminum" do muzyki Zygmunta Koniecznego)

8. "Przywykłem już"

9. "Warszawo"

10. "Wielka" feat. Renata Przemyk.