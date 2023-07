"Memento Mori", pierwszy od pięciu lat album słynnych blackmetalowców, o którym informowaliśmy już w październiku ubiegłego roku, trafi na rynek 1 września. Wydaniem 15. longplaya Marduka zajmie się niemiecka Century Media Records.

"'Memento Mori' jest jednocześnie śmiałym skokiem naprzód, wyrachowanym unikiem oraz tęsknym spojrzeniem wstecz. Proponujemy zatem coś nowego bez wyrzekania się własnego dziedzictwa czy drogi, która zaprowadziła nas w to miejsce" - napisał wokalista Daniel "Mortuus" Rostén.



W ostatni dzień czerwca Szwedzi wypuścili nowy singel "Blood Of The Funeral". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Blood of the Funeral



Marduk - szczegóły albumu "Memento Mori" (tracklista):

1. "Memento Mori"

2. "Heart Of The Funeral"

3. "Blood Of The Funeral"

4. "Shovel Beats Sceptre"

5. "Charlatan"

6. "Coffin Carol"

7. "Marching Bones"

8. "Year Of The Maggot"

9. "Red Tree Of Blood"

10. "As We Are".